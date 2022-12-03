В Генштабе сообщили детали о потерях врага за последние сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В вечернем своде Генерального штаба ВСУ сообщаются детали о потерях, понесенных врагом, передает УНН.
Детали
«Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.
В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется», - говорится в сводке.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.
«Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага», - сообщили в Генштабе.