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В Генштабе сообщили детали о потерях врага за последние сутки

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В вечернем своде Генерального штаба ВСУ сообщаются детали о потерях, понесенных врагом, передает УНН.

Детали

«Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется», - говорится в сводке.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

«Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага», - сообщили в Генштабе.

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