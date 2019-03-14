Пограничники не позволили вывезти "Туриста" в Беларусь

В сообщении отмечается, что в пункте пропуска "Выступовичи" во время осмотра багажного отделения автомобиля FORD белорусской регистрации, пограничники обнаружили фотокамеру 1930-х годов выпуска.



Сейчас находку изъято, нарушителя нормативных правил пересечения границы привлечено к ответственности.



Ранее сообщал УНН, что двое турецких граждан пытались подкупить украинских пограничников.