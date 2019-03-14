Прикордонники не дозволили вивезти "Туриста" до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прикордонники не дозволили вивезти до Білорусі фотоапарат "Турист" першої половини ХХ століття, що становить історичну та культурну цінність. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
У повідомленні зазначено, що в пункті пропуску "Виступовичі" під час огляду багажного відділення автомобіля FORD білоруської реєстрації, прикордонники виявили фотокамеру 1930-х років випуску.
Наразі знахідку вилучено, порушника нормативних правил перетину кордону притягнуто до відповідальності.
Раніше УНН повідомляв, що двоє турецьких громадян намагались підкупити українських прикордонників.