Двоє турецьких громадян намагались підкупити українських прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В одеському аеропорту двоє громадян Туреччини не змогли пояснити мету візиту до України і вирішили підкупити прикордонників. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держприкордонслужби.
У пункті пропуску "Одеса-авіа" громадяни Туреччини не змогли пояснити мету свого візиту та отримали рішення про відмову в пропуску. Їх відправили очікувати на зворотній рейс.
Чоловіки не хотіли летіти назад до Туреччини і вирішили підкупити прикордонників, запропонувавши їм 200 доларів. На цьому їх затримали правоохоронці.
Іноземців чекає відповідальність за підкуп службової особи.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Дольськ", що на Волині, громадянин Росії намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити до України.