Двое турецких граждан пытались подкупить украинских пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В одесском аэропорту двое граждан Турции не смогли объяснить цель визита в Украину и решили подкупить пограничников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.
В пункте пропуска "Одесса-авиа" граждане Турции не смогли объяснить цель своего визита и получили решение об отказе в пропуске. Их отправили ожидать обратный рейс.
Мужчины не хотели лететь обратно в Турцию и решили подкупить пограничников, предложив им 200 долларов. На этом их задержали правоохранители.
Иностранцев ждет ответственность за подкуп должностного лица.
Напомним, в пункте пропуска "Дольск" на Волыни, гражданин России пытался подкупить пограничника , чтобы попасть в Украину.