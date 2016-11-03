Пограничники на Волыни обнаружили три самолета, которыми могли перевозить контрабанду

"В конце недели в рамках операции " Граница-2016 " оперативные подразделения Луцкого отряда в тесном взаимодействии с прокуратурой Волынской области в рамках уголовного производства в Турийском районе на действующем аэродроме сельскохозяйственного назначения в одном из ангаров обнаружили три самолета" Як-12 "" Вилга " и "Цессна". В реестре Государственной авиационной службы любая информация относительно летной годности "Як-12" и "Вилга" отсутствует ", - отметил О.Слободян.

Он отметил, что в связи с возможным использованием этих летательных аппаратов в противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением контрабандных товаров или любых других запрещенных предметов, на основании постановления суда эти самолеты были изъяты.

В то же время расследование продолжается.

О.Слободян также добавил, что в целом с начала года пограничники уже обнаружили 20 летательных аппаратов, которые злоумышленники использовали для перемещения контрабандных товаров.