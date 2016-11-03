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15 марта, 19:03 • 114960 просмотра

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Пограничники на Волыни обнаружили три самолета, которыми могли перевозить контрабанду

Пограничники на Волыни обнаружили три самолета, которыми могли перевозить контрабанду

Киев • УНН

 • 7267 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Волынской области на действующем аэродроме в одном из ангаров правоохранители обнаружили три самолета, которые могут быть связаны с незаконным перемещением контрабандных товаров. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"В конце недели в рамках операции " Граница-2016 " оперативные подразделения Луцкого отряда в тесном взаимодействии с прокуратурой Волынской области в рамках уголовного производства в Турийском районе на действующем аэродроме сельскохозяйственного назначения в одном из ангаров обнаружили три самолета" Як-12 "" Вилга " и "Цессна". В реестре Государственной авиационной службы любая информация относительно летной годности "Як-12" и "Вилга" отсутствует ", - отметил О.Слободян.

Он отметил, что в связи с возможным использованием этих летательных аппаратов в противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением контрабандных товаров или любых других запрещенных предметов, на основании постановления суда эти самолеты были изъяты.

В то же время расследование продолжается.

О.Слободян также добавил, что в целом с начала года пограничники уже обнаружили 20 летательных аппаратов, которые злоумышленники использовали для перемещения контрабандных товаров.

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