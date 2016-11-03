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Прикордонники на Волині виявили три літаки, якими могли перевозити контрабанду

Прикордонники на Волині виявили три літаки, якими могли перевозити контрабанду

Київ • УНН

 • 7267 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Волинській області на чинному аеродромі в одному з ангарів правоохоронці виявили три літаки, які можуть бути пов’язані з незаконним переміщенням контрабандних товарів. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.

“Наприкінці тижня в рамках операції “Кордон—2016” оперативні підрозділи Луцького загону в тісній взаємодії з прокуратурою Волинської області в рамках кримінального провадження в Турійському районі на діючому аеродромі сільськогосподарського призначення в одному з ангарів виявили три літаки “Як-12,” “Вілга” та “Цессна”. У реєстрі Державної авіаційної служби будь-яка інформація щодо льотної придатності "Як-12,“та “Вілга” відсутня", — зазначив О.Слободян.

Він наголосив, що у зв’язку з можливим використанням цих літальних апаратів у протиправній діяльності, що пов’язана з незаконним переміщенням контрабандних товарів чи будь-яких інших заборонених предметів, на підставі ухвали суду ці літаки були вилучені.

У той же час розслідування триває.

О.Слободян також додав, що загалом з початку року прикордонники вже виявили 20 літальних апаратів, які зловмисники використовували для переміщення контрабандних товарів.

Українські Національні Новини

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