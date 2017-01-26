Пограничники Львовского отряда задержали поляка, который незаконно хотел пронести через государственную границу 40 000 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в 20.00 в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" пограничники Львовского отряда во время проверки легкового автомобиля марки "Фольксваген" заметили значительное волнение водителя. После чего инициировали совместный уход автомобиля с работниками таможни. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы во Львовской области, передает УНН.
Водитель, гражданин Республики Польша, 1971 года рождения, для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". При осмотре автомобиля в салоне авто, в сумке пограничники обнаружили 40 000 евро.
Сейчас деньги изъяты. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.