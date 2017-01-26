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Прикордонники львівського загону затримали поляка, який незаконно хотів пронести через державний кордон 40 тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні о 20.00 у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів” прикордонники Львівського загону під час перевірки легкового автомобіля марки “Фольцваген” помітили значне хвилювання водія. Після чого ініціювали спільний догляд автомобіля з працівниками митниці. Про це повідомили у прес-службі прикордонної служби у Львівській області, передає УНН.

Водій, громадянин Республіки Польщі, 1971 року народження, для перетину кордону обрав смугу руху “зелений коридор”. Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євро.

Наразі гроші вилучені. Подальшу долю порушника буде вирішувати суд.

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