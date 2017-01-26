Прикордонники львівського загону затримали поляка, який незаконно хотів пронести через державний кордон 40 тисяч євро

КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні о 20.00 у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів” прикордонники Львівського загону під час перевірки легкового автомобіля марки “Фольцваген” помітили значне хвилювання водія. Після чого ініціювали спільний догляд автомобіля з працівниками митниці. Про це повідомили у прес-службі прикордонної служби у Львівській області, передає УНН.