Прикордонники львівського загону затримали поляка, який незаконно хотів пронести через державний кордон 40 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні о 20.00 у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів” прикордонники Львівського загону під час перевірки легкового автомобіля марки “Фольцваген” помітили значне хвилювання водія. Після чого ініціювали спільний догляд автомобіля з працівниками митниці. Про це повідомили у прес-службі прикордонної служби у Львівській області, передає УНН.
Водій, громадянин Республіки Польщі, 1971 року народження, для перетину кордону обрав смугу руху “зелений коридор”. Під час огляду автомобіля в салоні авто, в сумці прикордонники виявили 40 тисяч євро.
Наразі гроші вилучені. Подальшу долю порушника буде вирішувати суд.