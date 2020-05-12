Прикарпатье накрыла пылевая буря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Ивано-Франковской области поднялась пылевая буря. Соответствующие видео разместили пользователи в соцсетях, передает УНН.
"Наконец я увидела, что такое "земля налетела на небесную ось". Попали в фильм "Интерстеллар" в Ивано-Франковской области. Пылевая буря", - написала Ирина Ванникова, которая находилась в городе Городенка.
На кадрах видео видно, как ветер разносит пыль и почву и затрудняет видимость водителям, в результате чего возникло ДТП.
Еще одно видео с кадрами бури в Коломые предоставил газете "Край" Виталий Фещук. На нем также видно, что два автомобиля попали в ДТП.
Напомним, в апреле Киев также накрыла пыльная буря.