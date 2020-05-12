Прикарпаття накрила пилова буря
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Івано-Франківщині здійнялась пилова буря. Відповідні відео розмістили користувачі у соцмережах, передає УНН.
“Нарешті я побачила, що таке „земля налєтєла на небесную ось“. Потрапили у фільм „Інтерстеллар“ на Івано-Франківщині. Пилова буря”, — написала Ірина Ванникова, що перебувала в місті Городенка.
На кадрах відео видно, як вітер розносить пил та ґрунт і ускладнює видимість водіям, внаслідок чого виникла ДТП.
Ще одне відео з кадрами бурі в Коломиї надав газеті “Край” Віталій Фещук. На ньому також видно, що два автомобілі потрапили в ДТП.
Нагадаємо, у квітні Київ також накрила пилова буря.