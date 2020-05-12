Прикарпаття накрила пилова буря

“Нарешті я побачила, що таке „земля налєтєла на небесную ось“. Потрапили у фільм „Інтерстеллар“ на Івано-Франківщині. Пилова буря”, — написала Ірина Ванникова, що перебувала в місті Городенка.

На кадрах відео видно, як вітер розносить пил та ґрунт і ускладнює видимість водіям, внаслідок чого виникла ДТП.

Ще одне відео з кадрами бурі в Коломиї надав газеті “Край” Віталій Фещук. На ньому також видно, що два автомобілі потрапили в ДТП.





Нагадаємо, у квітні Київ також накрила пилова буря.