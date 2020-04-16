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Київ накрила пилова буря

Київ накрила пилова буря

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Столицю України - Київ - накрила пилова буря. Користувачі у Facebook діляться світлинами явища, а патрульна поліція попереджає водіїв про недостатню видимість на дорогах, передає УНН.

“Попереджаємо про сильні пориви вітру у столиці та на її околицях. Наразі через пил, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру, недостатня видимість на автодорогах”, - йдеться у повідомленні поліції на офіційній сторінці у Facebook.

Вказано, що через негоду на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках.

“Прохання до учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі — зупиніться й перечекайте негоду”, - порадили в патрульній поліції.

Також на вулицю радять не виходити без нагальної потреби пішоходам.

Тим часом у соцмережах з’явились фотографії пилової бурі, якими користувачі діляться з різних куточків столиці.

Нагадаємо, синоптики попереджали про пориви вітру в 17-22 м/с і температуру до 21° тепла.

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