Від заморозків до 21° тепла: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні у четвер, 16 квітня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється максимально до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 квітня в Україні без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, у західних областях до 21°, на крайньому сході країни 9-14°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.