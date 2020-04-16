От заморозков до 21° тепла: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине в четверг, 16 апреля, ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем прогреется максимум до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 апреля в Украине без осадков, лишь на северо-востоке страны местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла, в западных областях до 21°, на крайнем востоке страны 9-14°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.