Киев накрыла пылевая буря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Столицу Украины - Киев - накрыла пылевая буря. Пользователи в Facebook делятся фотографиями явления, а патрульная полиция предупреждает водителей о недостаточной видимости на дорогах, передает УНН.
"Предупреждаем о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях. Сейчас из-за пыли, которая поднялася вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах", - говорится в сообщении полиции на официальной странице в Facebook.
Указано, что из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях.
"Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути - остановитесь и переждите непогоду", - посоветовали в патрульной полиции.
Также на улицу советуют не выходить без необходимости пешеходам.
Между тем в соцсетях появились фотографии пылевой бури, которыми пользователи делятся с разных уголков столицы.
Напомним, синоптики предупреждали о порывах ветра в 17-22 м/с и температуре до 21° тепла.