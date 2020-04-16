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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 1746 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Киев накрыла пылевая буря

Киев накрыла пылевая буря

Киев  •  УНН

 • 19602 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Столицу Украины - Киев - накрыла пылевая буря. Пользователи в Facebook делятся фотографиями явления, а патрульная полиция предупреждает водителей о недостаточной видимости на дорогах, передает УНН.

"Предупреждаем о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях. Сейчас из-за пыли, которая поднялася вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах", - говорится в сообщении полиции на официальной странице в Facebook.

Указано, что из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях.

"Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути - остановитесь и переждите непогоду", - посоветовали в патрульной полиции.

Также на улицу советуют не выходить без необходимости пешеходам.

Между тем в соцсетях появились фотографии пылевой бури, которыми пользователи делятся с разных уголков столицы.

Напомним, синоптики предупреждали о порывах ветра в 17-22 м/с и температуре до 21° тепла.

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