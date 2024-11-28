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Приговор по делу о мошенничестве, где фигурирует Ле Пен, огласят в марте 2025

Приговор по делу о мошенничестве, где фигурирует Ле Пен, огласят в марте 2025

Киев  •  УНН

 • 2652 просмотра

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Французский суд огласит решение по делу Марин Ле Пен о нецелевом использовании средств ЕС 31 марта 2025 года. Прокуратура требует запретить ей занимать государственные должности на 5 лет.

31 марта 2025 года французский суд огласит решение по делу лидерки правой партии Марин Ле Пен и ее соратников, которых обвиняют в нецелевом использовании средств Европейского Союза. Это решение может иметь далеко идущие политические последствия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что прокуратура требует запретить Ле Пен занимать государственные должности сроком на пять лет, что может помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года. Ее адвокат назвал это "атакой на демократию".

Марин Ле Пен, ее партия, которая тогда называлась "Национальный фронт", а также бывшие депутаты и парламентские ассистенты обвиняются в использовании средств, предназначенных для работы в Европарламенте, для оплаты работников, которые фактически выполняли задачи для партии.

Ле Пен и ее сообвиняемые отрицают обвинения, утверждая, что использование этих средств было законным и соответствует более широкому пониманию обязанностей парламентского помощника.

Адвокат Ле Пен, Рудольф Босселю, во время последнего дня судебного процесса назвал требование прокуратуры о немедленном запрете занимать должности"оружием массового уничтожения против демократии". Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Марин Ле Пен, ай 13 миллионов избирателей, которые поддержали ее на предыдущих выборах,

- подчеркивает издание.

Ле Пен, проигравшая Эммануэлю Макрону во втором туре президентских выборов 2017 и 2022 годов, в настоящее время считается главным претендентом на выборы 2027 года.

В случае обвинительного приговора суд может решить не вводить запрет на занимать государственные должности немедленно, что оставит ей шанс для участия в выборах.

Ле Пен после заявила журналистам, что после завершения судебного процесса надеется на то, что судьи убедятся в аргументах защиты. Она также подчеркнула, что судебный процесс не влияет на ее позицию в отношении правительства премьер-министра Мишеля Барнье, которому ее партия угрожает выразить недоверие из-за бюджета на 2025 год.

Напомним

Осуждение Марин Ле Пен может лишить ее права баллотироваться на президентских выборах 2027 года и повлиять на поддержку "Национального объединения".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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