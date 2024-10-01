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Суд над Марін Ле Пен загрожує позбавленням її права голосу і може вплинути на підтримку ультраправих у Франції – ЗМІ

Київ • УНН

 • 13817 перегляди

Засудження Марін Ле Пен може позбавити її права балотуватися на президентських виборах 2027 року та вплинути на підтримку "Національного об'єднання".

Можливе засудження лідерки партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у справі про фальшиві робочі місця в ЄС може вплинути на підтримку ультраправих з боку поміркованих виборців. Пише УНН із посиланням на France24 та Corriere della Sera.

Деталі

У Парижі розпочинається судовий процес у справі про розтрату державних європейських коштів, у якому лідер партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен є найпомітнішою та центральнішою з 27 обвинувачених. У коментарі FRANCE 24, професор-дослідником Sciences Po Олів’є Коста припустив, що Марін Ле Пен буде дуже важко доводити свої аргументи.

Якщо суд дійде висновку, що Марін Ле Пен була керівником "централізованої системи шахрайства", як передбачає звинувачення, то вона, можливо, не зможе балотуватися на наступних президентських виборах, ймовірно, 2027 року. Загалом її засудження може серйозно вплинути на підтримку "Національного об’єднання" з боку більш поміркованих виборців.

Довідка

За вищевказане правопорушення у Франції передбачено максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, штрафу в розмірі одного мільйона євро та позбавлення права обіймати посади від п'яти до десяти років. Французькі газети дізналися від оточення Ле Пен, що вона інтенсивно готувалася до судового процесу протягом літа. Сама вона за фахом юрист.

Нагадаємо

На парламентських виборах в Австрії ультраправа партія FPÖ отримала 29,2% голосів. Це відкриває можливість формування нової коаліції, оскільки альянс консерваторів та зелених опинився на межі розпаду.

Ле Пен прокоментувала поразку на виборах08.07.24, 05:53 • 28139 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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