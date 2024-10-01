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Суд над Марин Ле Пен грозит лишением ее права голоса и может повлиять на поддержку ультраправых во Франции-СМИ

Суд над Марин Ле Пен грозит лишением ее права голоса и может повлиять на поддержку ультраправых во Франции-СМИ

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 07:42  •  6473 просмотра

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Осуждение Марин Ле Пен может лишить их права баллотироваться на президентских выборах 2027 года и повлиять на поддержку "Национального объединения".

Можливе засудження лідерки партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у справі про фальшів робочі місця в ЄС може вплинути на підтримку ультраправых з боку поміркованих виборців. Пише УНН и посланьям на France24 та Corriere della Sera.

детали

В Париже начинается судебный процесс по делу о растрате государственных европейских средств, в котором лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен является самой заметной и Центральной из 27 обвиняемых. В комментарии FRANCE 24 профессор-исследователь Sciences Po Оливье Коста предположил, что Марин Ле Пен будет очень трудно доказать свои аргументы.

Если суд придет к выводу, что Марин Ле Пен была главой "централизованной системы мошенничества", как предполагает обвинение, то она, возможно, не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах, вероятно, в 2027 году. В целом ее осуждение может серьезно повлиять на поддержку "Национального объединения" со стороны более умеренных избирателей.

справка

За вышеуказанное правонарушение во Франции предусмотрено максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы, штрафа в размере одного миллиона евро и лишения права занимать должности от пяти до десяти лет. Французские газеты узнали от окружения Ле Пен, что она интенсивно готовилась к судебному процессу в течение лета. Сама она по специальности юрист.

Напомним

На парламентских выборах в Австрии крайне правая партия FPÖ получила 29,2% голосов. Это открывает возможность формирования новой коалиции, поскольку альянс консерваторов и зеленых оказался на грани распада.

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах8 июля 2024, 02:53 • 27829 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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