Приднепровская ТЭС в Днепре остановилась из-за аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Работу Приднепровской ТЭС полностью остановили из-за аварийной ситуации. Об этом сообщается на странице ДТЭК Приднепровская ТЭС в Facebook, передает УНН.
"Сегодня около 8:00 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина – повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийного останова блока", - говорится в сообщении.
Отмечено, что пострадавших нет.
"В настоящее время проводятся восстановительные работы. В результате аварийной ситуации станция полностью остановлена. На текущий момент мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме компенсирует энергоблок №4 ДТЭК Запорожской ТЭС", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 4 апреля на Приднепровской теплоэлектростанции в Днепре произошел пожар.