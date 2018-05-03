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Приднепровская ТЭС в Днепре остановилась из-за аварии

Киев • УНН

 • 17840 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Работу Приднепровской ТЭС полностью остановили из-за аварийной ситуации. Об этом сообщается на странице ДТЭК Приднепровская ТЭС в Facebook, передает УНН.

Приднепровская ТЭС в Днепре остановилась из-за аварии

"Сегодня около 8:00 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина – повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийного останова блока", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пострадавших нет.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы. В результате аварийной ситуации станция полностью остановлена. На текущий момент мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме компенсирует энергоблок №4 ДТЭК Запорожской ТЭС", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 4 апреля на Приднепровской теплоэлектростанции в Днепре произошел пожар.

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