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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Придніпровська ТЕС у Дніпрі зупинилася через аварію

Київ • УНН

 • 17840 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Роботу Придніпровської ТЕС повністю зупинили через аварійну ситуацію. Про це повідомляється на сторінці ДТЕК Придніпровська ТЕС у Facebook, передає УНН.

Придніпровська ТЕС у Дніпрі зупинилася через аварію

"Сьогодні близько 8:00 ранку жителі Дніпра могли спостерігати короткочасний викид чорного диму з труби ДТЕК Придніпровської ТЕС. Причина – пошкодження труби на поверхні нагрівання котла енергоблоку №7, що призвело до необхідності аварійної зупинки блоку", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що постраждалих немає.

"В даний час проводяться відновлювальні роботи. В результаті аварійної ситуації станція повністю зупинена. На поточний момент потужність Придніпровської ТЕС в енергосистемі компенсує енергоблок №4 ДТЕК Запорізької ТЕС", – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 4 квітня на Придніпровській теплоелектростанції у Дніпрі сталася пожежа.

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