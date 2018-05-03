Придніпровська ТЕС у Дніпрі зупинилася через аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Роботу Придніпровської ТЕС повністю зупинили через аварійну ситуацію. Про це повідомляється на сторінці ДТЕК Придніпровська ТЕС у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні близько 8:00 ранку жителі Дніпра могли спостерігати короткочасний викид чорного диму з труби ДТЕК Придніпровської ТЕС. Причина – пошкодження труби на поверхні нагрівання котла енергоблоку №7, що призвело до необхідності аварійної зупинки блоку", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що постраждалих немає.
"В даний час проводяться відновлювальні роботи. В результаті аварійної ситуації станція повністю зупинена. На поточний момент потужність Придніпровської ТЕС в енергосистемі компенсує енергоблок №4 ДТЕК Запорізької ТЕС", – зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, 4 квітня на Придніпровській теплоелектростанції у Дніпрі сталася пожежа.