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Приобретенную коммунальную технику представили в Кропивницком

Киев • УНН

 • 12708 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на площади перед городским советом в Кропивницком презентовали новую приобретенную коммунальную технику, передает корреспондент УНН.

Приобретенную коммунальную технику представили в Кропивницком

"Приобрели в том числе 2 газели, 2 МАЗа, тракторы, машину для отлова собак. МАЗы по уборке города сейчас приехали. Технику будут использовать различные коммунальные предприятия, аварийно-диспетчерские службы", - сообщил начальник главного управления ЖКХ городского совета Виктор Кухаренко.

Технику приобрели через электронную систему закупок ProZorro за 7 млн ​​720 тыс. грн.

"Техника приобретена нашим предприятием (КП проводило тендер). Закупка была осуществлена через ProZorro. Впервые техника этой ночью работала, она расчищала город. Она эффективна, она лучше, чем то, что у нас было до этого. Ведь мы пользовались техникой, которой было по 25-30 лет. Новая еще работает не на полную мощность, так как проходит "обкатку", но, думаю, со временем хорошо себя покажет на наших дорогах. На новую технику потратили 7 млн ​​720 тыс. грн", - добавил руководитель КП "Универсал-2005" Виктор Панишко.

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