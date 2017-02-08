Приобретенную коммунальную технику представили в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на площади перед городским советом в Кропивницком презентовали новую приобретенную коммунальную технику, передает корреспондент УНН.
"Приобрели в том числе 2 газели, 2 МАЗа, тракторы, машину для отлова собак. МАЗы по уборке города сейчас приехали. Технику будут использовать различные коммунальные предприятия, аварийно-диспетчерские службы", - сообщил начальник главного управления ЖКХ городского совета Виктор Кухаренко.
Технику приобрели через электронную систему закупок ProZorro за 7 млн 720 тыс. грн.
"Техника приобретена нашим предприятием (КП проводило тендер). Закупка была осуществлена через ProZorro. Впервые техника этой ночью работала, она расчищала город. Она эффективна, она лучше, чем то, что у нас было до этого. Ведь мы пользовались техникой, которой было по 25-30 лет. Новая еще работает не на полную мощность, так как проходит "обкатку", но, думаю, со временем хорошо себя покажет на наших дорогах. На новую технику потратили 7 млн 720 тыс. грн", - добавил руководитель КП "Универсал-2005" Виктор Панишко.