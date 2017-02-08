Придбану комунальну техніку презентували у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні на площі перед міською радою у Кропивницькому презентували нову придбану комунальну техніку, передає кореспондент УНН.
“Придбали зокрема 2 газелі, 2 МАЗи, трактор, машину для відлову собак. МАЗи з прибирання міста зараз приїхали. Техніку будуть використовувати різні комунальні підприємства міста, аварійно-диспетчерські служби”, — повідомив начальник головного управління ЖКГ міської ради Віктор Кухаренко.
Техніку придбали через електронну систему закупівель ProZorro за 7 млн 720 тис. грн.
“Техніка придбана нашим підприємством (КП проводило тендер - ред.). Закупку було здійснено через ProZorro. Вперше техніка цієї ночі працювала, вона розчищала місто. Вона ефективна, вона краща, ніж те, що в нас було до цього. Адже ми користувалися технікою, якій було по 25-30 років. Нова ще працює не на повну потужність, оскільки проходить „обкатку“, але, думаю, згодом добре себе покаже на наших дорогах. На нову техніку витратили 7 млн 720 тис грн”, — додав керівник КП “Універсал-2005” Віктор Панішко.