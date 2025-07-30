Причуды природы: какую погоду принесет в Украину активный атмосферный фронт
Киев • УНН
В среду, 30 июля, на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода из-за активного атмосферного фронта. Он обусловит дожди разной интенсивности и смену воздушных масс, принося свежий воздух на запад и север, сохраняя жару на востоке.
В среду, 30 июля, на большей части территории Украины будет сохраняться неустойчивая погода, которую будут определять активный атмосферный фронт и поле пониженного давления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, фронт обусловит дожди разной интенсивности (небольшие - на западе страны, умеренные - в большинстве областей, значительные - в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях) и будет разделять разные по свойствам воздушные массы (за ним будет распространяться более свежий воздух на западные, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую и Черкасскую области).
На остальной территории будет оставаться очень теплая воздушная масса, удерживая на востоке и юго-востоке сильную жару. Ветер на Правобережье северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с
Указывается, что температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях составит 20-25°; на остальной территории днем 26-31°, на востоке и юго-востоке страны сильная жара 35-38°.
В Киеве и области в среду будет облачно, дождливо, возможна гроза. Температура воздуха - 21-23°.
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