Причуды природы: какую погоду принесет в Украину активный атмосферный фронт

В среду, 30 июля, на большей части территории Украины будет сохраняться неустойчивая погода, которую будут определять активный атмосферный фронт и поле пониженного давления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, фронт обусловит дожди разной интенсивности (небольшие - на западе страны, умеренные - в большинстве областей, значительные - в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях) и будет разделять разные по свойствам воздушные массы (за ним будет распространяться более свежий воздух на западные, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую и Черкасскую области).

На остальной территории будет оставаться очень теплая воздушная масса, удерживая на востоке и юго-востоке сильную жару. Ветер на Правобережье северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с