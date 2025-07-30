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Примхи природи: яку погоду принесе в Україну активний атмосферний фронт

Київ • УНН

 • 140 перегляди

У середу, 30 липня, на більшості території України очікується нестійка погода через активний атмосферний фронт. Він зумовить дощі різної інтенсивності та зміну повітряних мас, приносячи свіжіше повітря на захід та північ, зберігаючи спеку на сході.

Примхи природи: яку погоду принесе в Україну активний атмосферний фронт

У середу, 30 липня, на більшості території України утримуватиметься нестійка погода, яку визначатиме активний атмосферний фронт і поле зниженого тиску. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, фронт зумовить дощі різної інтенсивності (невеликі - на заході країни, помірні - у більшості областей, значні - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях) та розділятиме різні за властивостями повітряні маси (за ним поширюватиметься свіжіше повітря на західні, Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку і Черкаську області).

На решті території залишатиметься дуже тепла повітряна маса, утримуюючи на сході та південному сході сильну спеку. Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с

- йдеться у повідомленні.

Вказуєтьтся, що температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях становитиме 20-25°; на решті території вдень 26-31°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°.

У Києві та області у середу буде хмарно, дощитиме, можлива гроза. Температура повітря - 21-23°.

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Вадим Хлюдзинський

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