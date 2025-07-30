Примхи природи: яку погоду принесе в Україну активний атмосферний фронт

У середу, 30 липня, на більшості території України утримуватиметься нестійка погода, яку визначатиме активний атмосферний фронт і поле зниженого тиску. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, фронт зумовить дощі різної інтенсивності (невеликі - на заході країни, помірні - у більшості областей, значні - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях) та розділятиме різні за властивостями повітряні маси (за ним поширюватиметься свіжіше повітря на західні, Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку і Черкаську області).

На решті території залишатиметься дуже тепла повітряна маса, утримуюючи на сході та південному сході сильну спеку. Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с