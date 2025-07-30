Примхи природи: яку погоду принесе в Україну активний атмосферний фронт
Київ • УНН
У середу, 30 липня, на більшості території України очікується нестійка погода через активний атмосферний фронт. Він зумовить дощі різної інтенсивності та зміну повітряних мас, приносячи свіжіше повітря на захід та північ, зберігаючи спеку на сході.
У середу, 30 липня, на більшості території України утримуватиметься нестійка погода, яку визначатиме активний атмосферний фронт і поле зниженого тиску. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, фронт зумовить дощі різної інтенсивності (невеликі - на заході країни, помірні - у більшості областей, значні - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях) та розділятиме різні за властивостями повітряні маси (за ним поширюватиметься свіжіше повітря на західні, Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку і Черкаську області).
На решті території залишатиметься дуже тепла повітряна маса, утримуюючи на сході та південному сході сильну спеку. Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с
Вказуєтьтся, що температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях становитиме 20-25°; на решті території вдень 26-31°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°.
У Києві та області у середу буде хмарно, дощитиме, можлива гроза. Температура повітря - 21-23°.
Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День книги в м’якій обкладинці: що ще відзначають 30 липня30.07.25, 06:30 • 430 переглядiв