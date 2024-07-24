Некачественные проектные решения и строительные работы вызвали аварию на перегоне между станциями метрополитена "Демеевская" и "Лыбедская". Экспертиза выявила нарушения при строительстве тоннеля, говорится в заявлении КГГА, передает УНН.

По результатам экспертного исследования уже окончательно установлено, что причинами возникновения аварийной ситуации на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" являются некачественные проектные решения и некачественные строительные работы при сооружении этого участка тоннеля - заявили в КГГА.

В КГГА указали, экспертами установлено, что причинами возникновения аварийной ситуации являются:

оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправу тоннеля построено некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

жесткость тоннеля ниже проектной - по причине применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

Проведенные лабораторные исследования подтверждают грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля, что также является причиной возникновения аварийной ситуации - добавили в КГГА.

В КГГА также указали, что правоохранительные органы не предоставляли какую-либо информацию о проведении таких лабораторных исследований указанной экспертизы.

Кроме того, заявили, что все необходимые регламенте работы по содержанию и обслуживанию тоннеля проводились в соответствии с установленными требованиями. Также отметили, что левый перегонный тоннель, который построен полностью тоннелепроходческим комплексом, находится в надлежащем техническом состоянии.

Результаты проведенной экспертизы пообещали предоставить в правоохранительные органы.

В КГГА напомнили, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева введены в эксплуатацию в декабре 2010 года.

Рассказали, что строительство осуществлялось в сложных горно-геологических условиях и обводненных грунтах. При строительстве возникали аварийные ситуации с остановкой проходки щита и последующим строительством тоннеля немеханизированным способом.



Напомним

23 июля в прокуратуре сообщили, что по делу о подтоплении тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в метро Киева должностным лицам метрополитена сообщено о подозрении в служебной халатности.

В КГГА отреагировали на получение подозрений должностными лицами метро из-за подтопления тоннеля, в заявлении утверждая, что "во время строительства была некачественно сооружена конструкция тоннеля этого участка", а "основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации".

24 июля в Киевской городской прокуратуре указали, что в деле о подтоплении тоннелей столичного метро проведен ряд экспертиз, и одна из них показала, что причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не некачественное строительство.