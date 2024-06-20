Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил иск Минюста о запрете политической партии "Наш край". По данным правоохранителей, отдельные экс-руководители и функционеры политсилы причастны к проведению подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Отдельные экс - руководители и функционеры этой политсилы причастны к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности они распространяли антиукраинскую пропаганду, призывали к насильственному свержению конституционного строя, а некоторые из функционеров-перешли на сторону врага и поддержали российскую военную агрессию - сообщает СБУ.

По данным СБУ, в целом к сотрудничеству с рф причастны десятки представителей региональных ячеек "Нашего края". Большинство из них находится на временно оккупированных регионах Украины, где занимают различные "должности" в захватнических органах рф.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против Украины.

Отмечается, что в соответствии с решением суда имущество, средства и другие активы политической партии "Наш край" будут переданы в собственность государства.

Добавим

Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украине запрещено 19 пророссийских политических партий.

В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии