В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии

Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете еще одной пророссийской партии - "Социал-патриотической ассамблеи славян" (СПАС). Об этом УНН сообщает со ссылкой на преслужбу СБУ.

Детали

Благодаря доказательной базе Службы безопасности Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете еще одной пророссийской партии. Речь идет о "Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС), которая проводит информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения рф представители запрещенной политсилы "рассредоточились" почти по всей временно захваченной территории Украины.

Сейчас глава этой политсилы Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на временно оккупированной Херсонщине, где напрямую контактирует с фсб.

По указанию российской спецслужбы он и его партийные соратники публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины. Там они агитируют местных жителей поддержать агрессора и присоединяться в ряды его оккупационных группировок.

Также сторонники рашизма выступают перед росми якобы от имени "рядовых граждан" Украины и оправдывают военные преступления рф.

Напомним

В сентябре 2022 года следователи Службы безопасности заочно сообщили Коваленко о подозрении по 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительный акт направлен в суд.

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