В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  194429 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  227720 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  227844 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  174640 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118757 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129277 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139931 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138158 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124576 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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12 апреля 2024, 06:00  •  524626 просмотра

В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии

Еще одна пророссийская политическая партия, "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС), была запрещена в Украине. Такое решение принял Восьмой апелляционный административный суд Львова.

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В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии

Миллиарды евро направляются из ЕС в США, европейский континент временно не ожидает экономического роста - Фон дер Ляйен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейской комиссии, ежегодно 300 миллиардов евро европейских сбережений выводятся за границу, преимущественно в США, из-за фрагментации рынков капитала и финансовой системы ЕС.

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Миллиарды евро направляются из ЕС в США, европейский континент временно не ожидает экономического роста - Фон дер Ляйен

Воздушные силы о сбитии впервые российского Ту-22: "Это была вендетта"

Украинские силы противовоздушной обороны впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него, в ответ на российские атаки на украинские города.

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Воздушные силы о сбитии впервые российского Ту-22: "Это была вендетта"

Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

По словам директора-распорядителя МВФ, Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.

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Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

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Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Одесская областная государственная администрация отменила расточительные тендеры на сумму более 6 миллионов гривен и направила материалы в правоохранительные органы.

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Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

Нидерланды - не единственная страна, которая готова покупать батареи ПВО Patriot у любой страны для передачи Украине, наблюдается интенсивная партнерская активность по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты от российского вторжения.

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Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути от союзников по НАТО, которые полны решимости поддержать Украину и увеличить свою военную поддержку.

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"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Во время встречи Кулеба и Кэмерон согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы в пользу Украины.

Война •   •  10551 просмотра
Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу после временного закрытия из-за массированной российской атаки на объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци.

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Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов