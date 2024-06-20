Причетні до проведення підривної діяльності: в Україні заборонили партію "Наш край"
Київ • УНН
Україна заборонила політичну партію "Наш край" за участь її членів у підривній діяльності проти країни, включаючи поширення антиукраїнської пропаганди, заклики до насильницького повалення конституційного ладу та підтримку російської військової агресії.
Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив позов Мін’юсту про заборону політичної партії "Наш край". За даними правоохоронців, окремі екскерівники та функціонери політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.
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Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі із функціонерів – перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію
За даними СБУ, загалом до співпраці з рф причетні десятки представників регіональних осередків "Нашого краю". Більшість з них перебуває на тимчасово окупованих регіонах України, де займають різні "посади" в загарбницьких органах рф.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.
Зазначається, що відповідно до рішення суду майно, кошти та інші активи політичної партії "Наш край" будуть передані у власність держави.
Додамо
Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні заборонено 19 проросійських політичних партій.
В Україні заборонено діяльність ще однієї проросійської політичної партії19.04.24, 10:18 • 56127 переглядiв