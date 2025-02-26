Приближается весна: погода 27 февраля обещает теплые дни и морозные ночи

27 февраля в Украине ожидается контрастная погода: от +11° на западе до -6° на востоке днем. Ночью температура снизится до -15° на востоке, осадки маловероятны, кроме западных областей.

В четверг, 27 февраля, в Украине ожидается разная погода в зависимости от региона. Самые теплые температуры будут на западе страны - днем прогнозируется +5+11 градусов. В восточных областях будет холоднее всего, с температурой от -2 до -6 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН. Детали В четверг самыми теплыми в Украине будут западные области, днем 27-го февраля ожидается +5 +11 градусов! В восточных областях предполагается самая холодная погода, -2-6 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +1+5 градусов - говорится в заметке. Ночи все еще будут морозными: температура может опуститься до -5-12 градусов, а на востоке - до -11-15 градусов. На западе по ночам ожидается -1-6 градусов. Осадки 27-го февраля в Украине маловероятны, разве что на западную часть набегут облака - Атлантика начнет понемногу гнать к нам более влажный воздух. Да и пора) - пишет Диденко. Например, в Киеве в четверг осадки маловероятны. Ночью -5-7 градусов, днем потеплеет до +2+4 градусов. В дальнейшем будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую влажную. Особенно это будет касаться конца февраля - начала марта, когда в большинстве областей будет мокро, ветрено, а на отдельных территориях даже с мокрым снегом. Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА