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Приближается весна: погода 27 февраля обещает теплые дни и морозные ночи

Киев  •  УНН

 • 3187 просмотра

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27 февраля в Украине ожидается контрастная погода: от +11° на западе до -6° на востоке днем. Ночью температура снизится до -15° на востоке, осадки маловероятны, кроме западных областей.

В четверг, 27 февраля, в Украине ожидается разная погода в зависимости от региона. Самые теплые температуры будут на западе страны - днем прогнозируется +5+11 градусов. В восточных областях будет холоднее всего, с температурой от -2 до -6 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

В четверг самыми теплыми в Украине будут западные области, днем 27-го февраля ожидается +5 +11 градусов! В восточных областях предполагается самая холодная погода, -2-6 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +1+5 градусов

- говорится в заметке.

Ночи все еще будут морозными: температура может опуститься до -5-12 градусов, а на востоке - до -11-15 градусов. На западе по ночам ожидается -1-6 градусов.

Осадки 27-го февраля в Украине маловероятны, разве что на западную часть набегут облака - Атлантика начнет понемногу гнать к нам более влажный воздух. Да и пора)

- пишет Диденко.

Например, в Киеве в четверг осадки маловероятны. Ночью -5-7 градусов, днем потеплеет до +2+4 градусов.

В дальнейшем будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую влажную.

Особенно это будет касаться конца февраля - начала марта, когда в большинстве областей будет мокро, ветрено, а на отдельных территориях даже с мокрым снегом.

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА26.02.25, 08:49 • 21409 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
ukrainaУкраина
kievКиев

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