Наближається весна: погода 27 лютого обіцяє теплі дні та морозні ночі
Київ • УНН
27 лютого в Україні очікується контрастна погода: від +11° на заході до -6° на сході вдень. Вночі температура знизиться до -15° на сході, опади малоймовірні, крім західних областей.
У четвер, 27 лютого, в Україні очікується різна погода залежно від регіону. Найтепліші температури будуть на заході країни — вдень прогнозується +5+11 градусів. У східних областях буде найхолодніше, з температурою від -2 до -6 градусів.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
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У четвер найтеплішими в Україні будуть західні області, вдень 27-го лютого очікується +5+11 градусів! У східних областях передбачається найхолодніша погода, -2-6 градусів.На решті території України протягом дня очікується +1+5 градусів
Ночі все ще будуть морозними: температура може опуститися до -5-12 градусів, а на сході — до -11-15 градусів. На заході ночами очікується -1-6 градусів.
Опади 27-го лютого в Україні малоймовірні, хіба що на західну частину набіжать хмари - Атлантика почне потроху гнати до нас вологіше повітря. Та й пора)
Наприклад, у Києві у четвер опади малоймовірні. Вночі -5-7 градусів, вдень потепліє до +2+4 градусів.
Надалі відбуватиметься поступова зміна повітряних мас із сухої морозної на теплішу вологу.
Особливо це стосуватиметься кінця лютого — початку березня, коли в більшості областей буде мокро, вітряно, а на окремих територіях навіть з мокрим снігом.
Стан повітря у Києві знову погіршився - КМДА26.02.25, 08:49 • 100426 переглядiв