Стан повітря у Києві знову погіршився - КМДА
Київ • УНН
У столиці зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин через маловітряну погоду. Рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.
У столиці знову зафіксовано тимчасове погіршення стану повітря - через маловітряну погоду, повідомили у КМДА у соцмережах у понеділок, оприлюднивши низку порад, пише УНН.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин
Імовірною причиною погіршення стану повітря, як зазначається, є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Якість повітря в офісі: роль кондиціонерів у створенні здорового мікроклімату25.02.25, 18:46 • 26182 перегляди