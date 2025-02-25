Якість повітря в офісі: роль кондиціонерів у створенні здорового мікроклімату

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 10648 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 45753 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127305 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186110 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149977 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140604 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118357 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108441 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103062 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145495 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73810 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 27802 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 62602 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 77266 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 71340 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145492 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144453 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278140 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306918 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24249 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64576 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112717 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135678 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117881 перегляди
Актуальне
Якість повітря в офісі: роль кондиціонерів у створенні здорового мікроклімату

Якість повітря в офісі: роль кондиціонерів у створенні здорового мікроклімату

Київ • УНН

 • 27260 перегляди

Експерти розповіли про критерії вибору кліматичної техніки для офісних приміщень. Інверторні кондиціонери здатні знизити енергоспоживання на 40% і створити оптимальний мікроклімат для продуктивної роботи.

Робота в офісі - це не тільки дзвінки, переговори та дедлайни. Це ще й комфортні умови, які безпосередньо впливають на продуктивність співробітників. Один із ключових чинників - якість повітря. Якщо в приміщенні душно або, навпаки, занадто холодно, ефективність команди знижується, а настрій падає. Саме тому грамотний вибір кліматичної техніки стає стратегічно важливим. Особливо, коли йдеться про такий пристрій, як кондиціонери - вони не просто охолоджують повітря, а й створюють збалансований мікроклімат, що сприяє продуктивній роботі, передає УНН.

Оптимальний мікроклімат: ключові параметри

Щоб офіс залишався комфортним, важливо враховувати цілу низку чинників. Одна справа просто встановити спліт-систему, і зовсім інша - правильно підібрати її під конкретні умови. Ось на що варто звернути увагу:

  1. Температура. Оптимальний діапазон для роботи - від 21 до 24 градусів. Занадто висока температура робить співробітників млявими, а занадто низька - знижує імунітет.
  2. Площа приміщення. Що більше квадратних метрів, то вищою має бути потужність пристрою. Наприклад, для 20-25 м² потрібен кондиціонер потужністю близько 2,5 кВт.
  3. Кількість співробітників. Що більше людей у приміщенні, то вищою є температура і рівень вуглекислого газу, а отже, потужність кондиціонера теж має бути відповідною.
  4. Розташування офісу. Якщо офіс розташований на сонячному боці, рівень охолодження має бути вищим.
  5. Рівень ізоляції. Якість вікон і стін впливає на утримання температури.
  6. Висота стелі. У стандартних приміщеннях 2,7 м розрахунки йдуть за базовими параметрами, але якщо стелі вищі за 3 м, потужність кондиціонера потрібно збільшувати.
  7. Дизайн інтер'єру. Сучасні моделі кліматичної техніки гармонійно вписуються в будь-який офіс. Наприклад, настінний кондиціонер - чудовий варіант для суворого інтер'єру.

Усі ці параметри допомагають створити робочу атмосферу, в якій буде комфортно кожному співробітнику.

Чому інверторний кондиціонер - найкращий вибір?

Якщо перед вами стоїть завдання встановити кліматичну техніку, вибір моделі має значення. Звичайні пристрої працюють у режимі вмикання/вимикання, створюючи температурні стрибки. А ось інверторний кондиціонер підтримує постійний рівень температури, адаптуючись до умов приміщення.

Ключові переваги інверторних моделей:

  • економічність - плавне регулювання потужності знижує енергоспоживання до 30-40%;
  • довговічність - компресор не зазнає різких навантажень, що збільшує термін служби техніки;
  • комфорт - відсутність перепадів температури робить перебування в офісі приємним;
  • безшумність - мінімальний рівень шуму не відволікає від роботи;
  • багатофункціональність - сучасні моделі підтримують кілька режимів: охолодження, обігрів, вентиляцію та осушення повітря.

Крім того, спліт-система з якісним фільтром очищає повітря від пилу, алергенів і неприємних запахів, що особливо актуально для офісних приміщень.

Створення комфортного мікроклімату в офісі - запорука здоров'я і продуктивності співробітників. Вибираючи якісний кондиціонер, ви не тільки вирішуєте проблему температури, а й дбаєте про чистоту повітря. Магазин Comfy пропонує широкий асортимент кліматичної техніки для будь-яких приміщень - від невеликих офісів до великих бізнес-центрів. Головне - підібрати правильну модель і довірити монтаж професіоналам. Адже від цього залежить не тільки комфорт, а й довгий термін служби пристрою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами