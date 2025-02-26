Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА
Киев • УНН
В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ из-за маловетреной погоды. Рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
В столице снова зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха - из-за маловетреной погоды, сообщили в КГГА в соцсетях в понедельник, обнародовав ряд советов, пишет УНН.
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ
Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха, как отмечается, является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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