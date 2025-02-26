Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

В столице снова зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха - из-за маловетреной погоды, сообщили в КГГА в соцсетях в понедельник, обнародовав ряд советов, пишет УНН.

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ - сообщили в КГГА.

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха, как отмечается, является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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