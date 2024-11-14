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Приближается "момент iPhone" с чипом Blackwell, новинки от NVIDIA: акции Apple ждет ажиотаж - Business Insider

Приближается "момент iPhone" с чипом Blackwell, новинки от NVIDIA: акции Apple ждет ажиотаж - Business Insider

Киев  •  УНН

 • 7006 просмотра

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NVIDIA планирует выпустить новый графический процессор Blackwell, который может стать прорывом в сфере искусственного интеллекта. Аналитики сравнивают потенциальное влияние этого чипа с выпуском первого iPhone от Apple.

Акции компании NVIDIA, которые считаются барометром технологических инноваций, продолжают интриговать инвесторов. Аналитики оценивают перспективы подорожания акций компании, поскольку Nvidia собирается выпустить свой долгожданный новый графический чип Blackwell.

Пишет УНН со ссылкой на издание Business Insider.

Nvidia приближается к своему Apple iPhone, и вскоре продажа будет похожа на продажу акций Apple после выпуска первого поколения iPhone, считает Бен Рейтцес, управляющий директор Melius.

На фоне того, что Nvidia уже достигла исторических максимумов, инвесторам все же стоит подождать еще некоторое время - аналитики считают, что следующим переломным моментом будет выпуск графического процессора Blackwell нового поколения.

Это похоже на то, что мы чувствовали, когда 15 лет назад Apple выпустила iPhone, только в другом масштабе

- сказал Рейтцес.

Будущие графические процессоры Blackwell представляют собой основу прогресса в области искусственного интеллекта.

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«Мы не только рады, что Blackwell выйдет на новый уровень в 2025 году, а Рубин - в 2026 году, но мы также все более оптимистично настроены относительно того, что валовая маржа может вернуться к середине 70-х годов к середине 26-го финансового года», - сказал Рейтцес.

Напомним,

Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта.

Японский стартап Sakana AI, стратегический партнер NVIDIA, готовит запуск первого AI-продукта в 2025 году.

ИИ приобретет человеческую форму - вице-президент Nvidia28 окт. 2024, 06:51 • 14159 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
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