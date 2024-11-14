Apple выпустила масштабное обновление Logic Pro: что изменилось для Mac и iPad
Киев • УНН
Apple обновила профессиональный аудиоредактор Logic Pro для Mac и iPad с новыми функциями для микширования и записи. Добавлены Mastering Assistant, новые звуковые пакеты и возможность 32-битной записи.
Apple выпустила обновленную версию своего программного обеспечения для музыкантов и продюсеров. Версии Logic Pro для Mac и iPad получают несколько новых функций.
Передает УНН со ссылкой на The Verge и Teknavi.
Детали
Apple в среду выпустила крупное обновление Logic Pro, профессионального программного обеспечения для аудиорабочих станций. Новые функции помогут улучшить процесс написания, производства и микширования треков.
Например в Logic Pro для Mac 11.1 и Logic Pro для iPad 2.1 теперь можно менять порядок полос каналов и плагинов в окнах микшера и плагинов, чтобы облегчить организацию компоновки аудиомикса.
Изменения в Logic Pro 1.1 для iPad, согласно Apple:
- Новая функция Mastering Assistant позволит добавить профессиональный финишный «штрих» для записей с помощью инструментов для анализа и настройки звука.
- Apple добавила библиотеку сэмплов аналоговых синтезаторов под названием Modular Melodies, подобную пакету Modular Rhythms. Речь идет о сотнях лупов, записанных с помощью аппаратных синтезаторов, а также добавлена коллекция синтезаторных патчей Alchemy.
- Новые версии Logic Pro для Mac и iPad содержат бесплатный звуковой пакет Hybrid Textures Sample Alchemy.
- Более удобный просмотр сэмплов, петель и инструментов в браузере, - это можно осуществлять проводя пальцем вверх или вниз.
- Добавлена поддержка разделенного просмотра и органайзера, что поможет беспрепятственно использовать другие программы (такие как Sanelinta).
- Функции записи в Quick Sampler с помощью встроенного микрофона или любого подключенного аудиоустройства вживую, а далее - возможность создания инструментов, барабанных установок.
- Микширование аудио с помощью Beat Breaker, сложного инструмента преобразования времени и высоты.
- С помощью новых инструментов Slip и Rotate можно перемещать содержимое в пределах области независимо от его положения на временной шкале.
Также реализована возможность записи с 32-разрядными числами с плавающей запятой теперь доступна при использовании поддерживаемых аудиоустройств.
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Сейчас Logic Pro позволяет переносить проекты между Mac и iPad и наоборот. Кроме того можно перенести звуковые дорожки из Logic Pro в Final Cut Pro на iPad.
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