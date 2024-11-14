Apple выпустила масштабное обновление Logic Pro: что изменилось для Mac и iPad

Apple выпустила обновленную версию своего программного обеспечения для музыкантов и продюсеров. Версии Logic Pro для Mac и iPad получают несколько новых функций.

Передает УНН со ссылкой на The Verge и Teknavi.

Детали

Apple в среду выпустила крупное обновление Logic Pro, профессионального программного обеспечения для аудиорабочих станций. Новые функции помогут улучшить процесс написания, производства и микширования треков.

Например в Logic Pro для Mac 11.1 и Logic Pro для iPad 2.1 теперь можно менять порядок полос каналов и плагинов в окнах микшера и плагинов, чтобы облегчить организацию компоновки аудиомикса.

Изменения в Logic Pro 1.1 для iPad, согласно Apple:

Новая функция Mastering Assistant позволит добавить профессиональный финишный «штрих» для записей с помощью инструментов для анализа и настройки звука.

Apple добавила библиотеку сэмплов аналоговых синтезаторов под названием Modular Melodies, подобную пакету Modular Rhythms. Речь идет о сотнях лупов, записанных с помощью аппаратных синтезаторов, а также добавлена коллекция синтезаторных патчей Alchemy.

Новые версии Logic Pro для Mac и iPad содержат бесплатный звуковой пакет Hybrid Textures Sample Alchemy.

Более удобный просмотр сэмплов, петель и инструментов в браузере, - это можно осуществлять проводя пальцем вверх или вниз.

Добавлена поддержка разделенного просмотра и органайзера, что поможет беспрепятственно использовать другие программы (такие как Sanelinta).

Функции записи в Quick Sampler с помощью встроенного микрофона или любого подключенного аудиоустройства вживую, а далее - возможность создания инструментов, барабанных установок.

Микширование аудио с помощью Beat Breaker, сложного инструмента преобразования времени и высоты.

С помощью новых инструментов Slip и Rotate можно перемещать содержимое в пределах области независимо от его положения на временной шкале.

Также реализована возможность записи с 32-разрядными числами с плавающей запятой теперь доступна при использовании поддерживаемых аудиоустройств.

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Сейчас Logic Pro позволяет переносить проекты между Mac и iPad и наоборот. Кроме того можно перенести звуковые дорожки из Logic Pro в Final Cut Pro на iPad.

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