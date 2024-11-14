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Apple выпустила масштабное обновление Logic Pro: что изменилось для Mac и iPad

Apple выпустила масштабное обновление Logic Pro: что изменилось для Mac и iPad

Киев  •  УНН

 • 4852 просмотра

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Apple обновила профессиональный аудиоредактор Logic Pro для Mac и iPad с новыми функциями для микширования и записи. Добавлены Mastering Assistant, новые звуковые пакеты и возможность 32-битной записи.

Apple выпустила обновленную версию своего программного обеспечения для музыкантов и продюсеров. Версии Logic Pro для Mac и iPad получают несколько новых функций.

Передает УНН со ссылкой на The Verge и Teknavi

Детали

Apple в среду выпустила крупное обновление Logic Pro, профессионального программного обеспечения для аудиорабочих станций. Новые функции помогут улучшить процесс написания, производства и микширования треков.

Например в Logic Pro для Mac 11.1 и Logic Pro для iPad 2.1 теперь можно менять порядок полос каналов и плагинов в окнах микшера и плагинов, чтобы облегчить организацию компоновки аудиомикса.

Изменения в Logic Pro 1.1 для iPad, согласно Apple:

  • Новая функция Mastering Assistant позволит добавить профессиональный финишный «штрих» для записей с помощью инструментов для анализа и настройки звука.
  • Apple добавила библиотеку сэмплов аналоговых синтезаторов под названием Modular Melodies, подобную пакету Modular Rhythms. Речь идет о сотнях лупов, записанных с помощью аппаратных синтезаторов, а также добавлена коллекция синтезаторных патчей Alchemy.
  • Новые версии Logic Pro для Mac и iPad содержат бесплатный звуковой пакет Hybrid Textures Sample Alchemy.
  • Более удобный просмотр сэмплов, петель и инструментов в браузере, - это можно осуществлять проводя пальцем вверх или вниз.
  • Добавлена поддержка разделенного просмотра и органайзера, что поможет беспрепятственно использовать другие программы (такие как Sanelinta).
  • Функции записи в Quick Sampler с помощью встроенного микрофона или любого подключенного аудиоустройства вживую, а далее - возможность создания инструментов, барабанных установок.
  • Микширование аудио с помощью Beat Breaker, сложного инструмента преобразования времени и высоты.
  • С помощью новых инструментов Slip и Rotate можно перемещать содержимое в пределах области независимо от его положения на временной шкале.

Также реализована возможность записи с 32-разрядными числами с плавающей запятой теперь доступна при использовании поддерживаемых аудиоустройств.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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