ИИ приобретет человеческую форму - вице-президент Nvidia

Искусственный интеллект "приобретет человеческую форму", заявил в понедельник в Токио вице-президент американского производителя микросхем Nvidia Масатака Осаки, добавив, что японские производственные технологии будут способствовать широкому развитию сектора, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

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Будущие задачи для ИИ будут заключаться "не только в создании гуманоидов, но и в подключении ИИ к реальным операциям", сказал Масатака Осаки, вице-президент по международным полевым операциям гиганта по производству микросхем Nvidia, в своей речи в день открытия Глобального диалога по управлению, форума, организованного Nikkei и швейцарской бизнес-школой IMD.

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