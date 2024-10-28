ИИ приобретет человеческую форму - вице-президент Nvidia

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 140712 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 209264 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 208610 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 160908 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 236771 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 155453 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 152082 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153112 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ИИ приобретет человеческую форму - вице-президент Nvidia

ИИ приобретет человеческую форму - вице-президент Nvidia

Киев  •  УНН

06:51 • 1484 просмотра

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Представитель Nvidia заявил о будущей "человеческой форме" искусственного интеллекта. По его словам, японские технологии будут способствовать развитию ИИ не только в создании гуманоидов, но и в реальных операциях.

Искусственный интеллект "приобретет человеческую форму", заявил в понедельник в Токио вице-президент американского производителя микросхем Nvidia Масатака Осаки, добавив, что японские производственные технологии будут способствовать широкому развитию сектора, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

Будущие задачи для ИИ будут заключаться "не только в создании гуманоидов, но и в подключении ИИ к реальным операциям", сказал Масатака Осаки, вице-президент по международным полевым операциям гиганта по производству микросхем Nvidia, в своей речи в день открытия Глобального диалога по управлению, форума, организованного Nikkei и швейцарской бизнес-школой IMD.

Google инвестирует в ядерную энергию для поддержки развития искусственного интеллекта15 октября 2024, 01:29 • 16568 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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