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При столкновении грузовика и автобуса под российским Орлом пострадал 21 человек

При столкновении грузовика и автобуса под российским Орлом пострадал 21 человек

Киев  •  УНН

 • 9912 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. В ДТП пострадал 21 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Орловской области во вторник, передает УНН.

“Предварительно установлено, что на 423-м км автодороги М-2 “Крым” произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем “КамАЗ”, — сказал собеседник агентства. “На данный момент за медицинской помощью обратилась 21 человек. У многих ушибы и порезы”, — добавил он.

В Кромской центральной районной больнице сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

“Один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики”, — сказал собеседник российского агентства.

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Всего в автобусе находились 52 пассажира. В региональном управлении МВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.

Напомним, в результате ДТП в Святошинском районе Киева в больницу попали четыре человека.

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