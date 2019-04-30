При зіткненні вантажівки і автобуса під російським Орлом постраждала 21 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вантажний автомобіль “КамАЗ” і рейсовий автобус Yutong зіткнулися на автодорозі М-2 “Крим” в Кромском районі Орловської області. У ДТП постраждала 21 людина. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу УМВС по Орловській області у вівторок, передає УНН.
“Попередньо встановлено, що на 423-му км автодороги М-2 “Крим” сталося зіткнення рейсового автобуса марки Yutong з автомобілем “КамАЗ”, — сказав співрозмовник агентства. “На даний момент за медичною допомогою звернулася 21 особа. У багатьох забої і порізи”, — додав він.
У Кромській центральній районній лікарні повідомили, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані.
“Одна людина перебуває у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості. Всіма займаються медики”, — сказав співрозмовник російського агентства.
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Всього в автобусі знаходилися 54 пасажири. У регіональному управлінні МВС уточнили, що транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення автобус перекинувся в кювет.
Нагадаємо, у результаті ДТП у Святошинському районі Києва до лікарні потрапили четверо людей.