При зіткненні вантажівки і автобуса під російським Орлом постраждала 21 людина

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вантажний автомобіль “КамАЗ” і рейсовий автобус Yutong зіткнулися на автодорозі М-2 “Крим” в Кромском районі Орловської області. У ДТП постраждала 21 людина. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу УМВС по Орловській області у вівторок, передає УНН.