При стрельбе в мечети в Квебеке арестовали 2 подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В мечети в Квебеке, где по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе, арестовали 2 подозреваемых, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В полиции заявили об аресте двух человек, точное число погибших или раненых не сообщается.
По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.
Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции.