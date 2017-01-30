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При стрельбе в мечети в Квебеке арестовали 2 подозреваемых

При стрельбе в мечети в Квебеке арестовали 2 подозреваемых

Киев • УНН

 • 6158 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В мечети в Квебеке, где по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе, арестовали 2 подозреваемых, передает УНН со ссылкой на ВВС .

В полиции заявили об аресте двух человек, точное число погибших или раненых не сообщается.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции.

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