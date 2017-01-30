При стрельбе в мечети в Квебеке арестовали 2 подозреваемых

В полиции заявили об аресте двух человек, точное число погибших или раненых не сообщается.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции.