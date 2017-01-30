При стрільбі в мечеті Квебеку заарештували 2 підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В мечеті Квебеку, де щонайменше чотири людини загинули при стрільбі, заарештували 2 підозрюваних, передає УНН з посиланням на ВВС.
У поліції заявили про арешт двох осіб, точне число загиблих або поранених не повідомляється.
За інформацією місцевої газети Le Soleil, один з підозрюваних — 27-річний чоловік з “квебекським ім’ям”, у ще одного був автомат Калашникова. Поліція, однак, подібних деталей не повідомляла.
Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули при стрільбі в мечеті міста Квебек — столиці однойменної канадської провінції.