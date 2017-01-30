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При стрільбі в мечеті Квебеку заарештували 2 підозрюваних

При стрільбі в мечеті Квебеку заарештували 2 підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В мечеті Квебеку, де  щонайменше чотири людини загинули при стрільбі, заарештували 2 підозрюваних, передає УНН з посиланням на ВВС.

У поліції заявили про арешт двох осіб, точне число загиблих або поранених не повідомляється.

За інформацією місцевої газети Le Soleil, один з підозрюваних — 27-річний чоловік з “квебекським ім’ям”, у ще одного був автомат Калашникова. Поліція, однак, подібних деталей не повідомляла.

Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули при стрільбі в мечеті міста Квебек — столиці однойменної канадської провінції.

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