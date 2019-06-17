При пожаре в Одесской области сгорели 12 голов домашнего скота

Сегодня, в 2:14 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в селе Привольное произошло возгорание хозяйственной постройки в частном домохозяйстве.

"К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели пожар локализовали в 3:55 и в 4:38 ее ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка на площади 90 кв. м, погибли 12 голов домашнего скота. Спасенный от возгорания частный жилой дом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ликвидации пожара привлекались одна единица основной пожарной техники и 5 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Одесской области произошло возгорание в металлическом ангаре.