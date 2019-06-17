При пожежі на Одещині згоріли 12 голів домашньої худоби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В Одеській області сталося загоряння господарчої споруди в приватному домогосподарстві. В результаті загинули 12 голів домашньої худоби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в області.
Сьогодні, о 02:14 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в селі Привільне сталося загоряння господарчої споруди в приватному домогосподарстві.
"До місця виклику було спрямовано пожежно-рятувальне відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники пожежу локалізували о 3:55 та о 4:38 її ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищена господарча споруда на площі 90 кв. м, загинули 12 голів домашньої худоби. Врятований від загоряння приватний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до ліквідації пожежі залучались одна одиниця основної пожежної техніки та 5 осіб особового складу. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Одещині сталося загоряння в металевому ангарі.