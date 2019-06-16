На Одещині горів ангар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На Одещині сталось загорання в металевому ангарі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
16 червня о 00:23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Біляївському районі у с. Нерубальське сталось загорання в металевому ангарі. По прибуттю на місце виклику пожежно-рятувального відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено загорання паперового упаковочного матеріалу в металевому ангарі, який належить малому приватному підприємству. Рятувальники пожежу локалізували о 00:55 та о 01:48 її ліквідували на площі 50 кв. м. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджений вантажний автомобіль.
Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС до ліквідації пожежі залучались 2 одиниці основної пожежної техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНН, найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні.