В Одесской области горел ангар

16 июня в 00:23 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Беляевском районе в с. Нерубальське произошло возгорание в металлическом ангаре. По прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части было установлено возгорания бумажного упаковочного материала в металлическом ангаре, который принадлежит малому частному предприятию. Спасатели пожар локализовали в 00:55 и в 1:48 его ликвидировали на площади 50 кв. м. В результате пожара огнем поврежден грузовой автомобиль.

Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 11 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.



Как сообщал УНН, высокий уровень пожарной опасности сохранится в Украине .