При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

По данным Mali24.info, инцидент произошел в строящемся здании. Обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом. Как сообщил Gulf News, экстренные службы спасли из-под обломков четырехлетнюю девочку. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в немецком городе Эссене во время концерта рэперов обвалилась часть сцены.