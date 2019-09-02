При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В результате обрушения трехэтажного жилого дома в городе Бамако (Мали) погибли 15 человек. Еще 41 человек были извлечены из-под завалов живыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter министерства безопасности и защиты населения.
По данным Mali24.info, инцидент произошел в строящемся здании. Обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом. Как сообщил Gulf News, экстренные службы спасли из-под обломков четырехлетнюю девочку. Причина происшествия устанавливается.
Напомним, в немецком городе Эссене во время концерта рэперов обвалилась часть сцены.