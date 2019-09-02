При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 10834 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113968 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124772 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121847 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126292 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151468 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150836 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140740 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196673 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

При обрушении жилого дома в Мали погибли 15 человек

Киев  •  УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В результате обрушения трехэтажного жилого дома в городе Бамако (Мали) погибли 15 человек. Еще 41 человек были извлечены из-под завалов живыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter министерства безопасности и защиты населения.

По данным Mali24.info, инцидент произошел в строящемся здании. Обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом. Как сообщил Gulf News, экстренные службы спасли из-под обломков четырехлетнюю девочку. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в немецком городе Эссене во время концерта рэперов обвалилась часть сцены.

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