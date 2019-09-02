При обваленні житлового будинку в Малі загинули 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В результаті обвалення триповерхового житлового будинку в місті Бамако (Малі) загинули 15 осіб. Ще 41 осіб були витягнуті з-під завалів живими. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter міністерства безпеки і захисту населення.
За даними Mali24.info, інцидент стався в будівлі, що будується. Обвалення почалося з четвертого поверху, після чого перемістилося на житловий будинок. Як повідомив Gulf News, екстрені служби врятували з-під уламків чотирирічну дівчинку. Причина події встановлюється.
Нагадаємо, в німецькому місті Ессені під час концерту реперів обвалилася частина сцени.