У німецькому місті під час концерту обвалилася сцена, постраждали понад 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Понад 20 людей постраждали в суботу внаслідок обвалення сцени, що сталася під час концерту реп-виконавців Casper і Marteria в німецькому місті Ессен. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію WDR.
За її даними, до обвалення конструкції привела негода. Як повідомили в місцевому пожежному управлінні, як мінімум дві людини отримали серйозні травми.
Ще у більш ніж 20 осіб - легкі поранення. Після події концерт було зупинено.
Нагадаємо, у Німеччині перекинувся міжміський автобус, є загиблий та десятки постраждалих.