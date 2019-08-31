В немецком городе во время концерта обрушилась сцена, пострадали более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Более 20 человек пострадали в субботу при обрушении сцены, которое произошло во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria в германском городе Эссен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию WDR.
По ее данным, к обрушению конструкции привела непогода. Как сообщили в местном пожарном управлении, как минимум два человека получили серьезные травмы.
Еще у более чем 20 человек - легкие ранения. После происшествия концерт был остановлен.
Напомним, в Германии перевернулся междугородний автобус, есть погибший и десятки пострадавших.