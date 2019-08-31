В немецком городе во время концерта обрушилась сцена, пострадали более 20 человек

По ее данным, к обрушению конструкции привела непогода. Как сообщили в местном пожарном управлении, как минимум два человека получили серьезные травмы.

Еще у более чем 20 человек - легкие ранения. После происшествия концерт был остановлен.

Напомним, в Германии перевернулся междугородний автобус, есть погибший и десятки пострадавших.