У Німеччині перекинувся міжміський автобус, є загиблий та десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Міжміський автобус перевізника Flixbus потрапив у ДТП на автобані поблизу Лейпцига. Як повідомила в неділю газета Bild з посиланням на поліцію, одна людина загинула, п'ятеро у важкому стані, десятки отримали легкі травми, інформує УНН.
Всього в автобусі знаходилися 74 пасажири. Причина ДТП поки не називається. Відрізок автобану А9 в районі аварії перекрито в обидва боки.
На місці працюють рятувальники, які постраждали транспортують в госпіталі за допомогою вертольотів.
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Нагадаємо, сьогодні у Каїрі, столиці Єгипту, в результаті вибуху, що стався в безпосередній близькості від туристичного автобуса, постраждали 17 осіб.
Раніше УНН повідомляв, що у Німеччині відкрився перший електричний автобан.