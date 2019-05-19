В Іраку підірвали автобус з військовими, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Придорожня бомба потрапила в автобус з шиїтською воєнізованою групою. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
"Іракська шиїтська воєнізоване угрупування заявляє, що придорожня бомба потрапила в автобус з його бойовиками в східному Іраку", - йдеться у повідомленні.
В результаті вибуху вбито сімох людей, поранено 26 осіб.
У заяві Народних мобілізаційних сил говориться, що бомба потрапила в автобус в східному місті Балад Руз під час поїздки з південної провінції Басра.
Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Передбачається, що це могла скоїти сунітська група ісламської держави, яка в минулому переслідувала шиїтські групи.
Нагадаємо, американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала іноземців, що працюють на нафтових родовищах в провінції Басра на півдні Іраку. У компанії ці заходи пояснили загостренням обстановки на Близькому Сході.